Великобритания отменит часть пошлин на российские товары

Власти Британии приняли решение отказаться от части санкционных ограничений в отношении России после того, как завершится переходный период после Brexit.

Лондон отменит часть санкций, введенных в отношении ряда российских товаров. Такая информация появилась на официальном сайте Правительства Великобритании. Решение вступит в силу после того, как закончится переходный период после Brexit. Планируется, что перестанут действовать антидемпинговые пошлины на алюминиевую фольгу, ферросилиций, металлические и чугунные трубы, стальные и чугунные трубные фитинги. Что касается остальных санкционных ограничений, введенных Европейским союзом, то пока они останутся в силе, пишет РИА Новости.

Напоминаем, что 31 января текущего года Великобритания официально покинула состав Европейского союза. В настоящее время идет переходный период, во время которого Лондон и Брюссель будут обговаривать новые условия взаимодействия. Переходный период будет длиться в течении одного года.