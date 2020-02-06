Кремль раскрыл детали переговоров Путина и Лукашенко
06.02.2020 19:21
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Встреча лидеров России и Белоруссии состоится 7 февраля в Сочи.
Глава Российской Федерации Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко на предстоящих переговорах затронут важнейшие вопросы сотрудничества двух стран в рамках интеграционных процессов. Также лидеры могут поднять тему торговли энергоресурсами. Об этом передает газета "Известия", ссылаясь официальный портал Кремля.
Уточняется, что встреча президентов России и Белоруссии должна состояться 7 февраля в Сочи.
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