Кремль раскрыл детали переговоров Путина и Лукашенко

Встреча лидеров России и Белоруссии состоится 7 февраля в Сочи.

Глава Российской Федерации Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко на предстоящих переговорах затронут важнейшие вопросы сотрудничества двух стран в рамках интеграционных процессов. Также лидеры могут поднять тему торговли энергоресурсами. Об этом передает газета "Известия", ссылаясь официальный портал Кремля.

Уточняется, что встреча президентов России и Белоруссии должна состояться 7 февраля в Сочи.