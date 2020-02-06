Новые рынки для малого бизнеса поможет открыть ТПП РФ

ТПП будет помогать малому и среднему бизнесу увеличивать сбыт своей продукции на новых рынках, включая зарубежные.

В четверг на заседании правительства России глава кабмина Михаил Мишустин представил новый законопроект, согласно которому роль торгово-промышленной палаты (ТПП) будет видоизменена. Согласно документу, ТПП сможет принимать участие в госпрограммах, направленных на поддержку малому и среднему бизнесу. Предполагается, что торгово-промышленная палата будет помогать предпринимателям увеличивать сбыт своей продукции на новых рынках, включая зарубежные.