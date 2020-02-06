Кремль оценил решение сената США по делу об импичменте Трампа

Дмитрий Песков заявил, что РФ по-прежнему не вмешивается во внутренние дела США.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал решение сената Соединенных Штатов Америки по делу об импичменте американского президента Дональда Трампа. Он подчеркнул, что вердикт сената было нетрудно предугадать. Кроме того Песков заявил, что Москва по-прежнему не вмешивается во внутренние дела Вашингтона, а также выразил надежду, что США перестанут использовать РФ в качестве главной "пугалки" в своих предвыборных кампаниях.

В среду, 5 февраля, сенат США оправдал Трампа по делу об импичменте, пишет "Известия".