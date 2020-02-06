Жилье в России подорожает на 25%

Это будет связано с ростом кредитной ставки для застройщиков и уходом мелких фирм с рынка.

Стоимость жилья в России может взлететь на 25%, и произойдет это в ближайшие два года. Как пишут «Известия», это будет связано с ростом кредитной ставки для застройщиков. Вторая причина – уход мелких фирм с рынка. По словам первого зампред комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергея Лисовского, подорожание жилья будет особенно заметно летом следующего года. Именно к этому времени закончатся стройки, которые были начаты до того, как были введены эскроу-счета. Кроме этого, как отметил Лисовский, произойдет монополизация рынка.