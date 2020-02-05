Премьер-министр РФ определил главную задачу правительства

Основная задача правительства - создание уверенности у россиян в завтрашнем дне.

На совещании главы Российской Федерации Владимира Путина с членами кабмина премьер-министр Михаил Мишустин назвал ключевую задачу правительства - создание у жителей страны уверенности в завтрашнем дне. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК, ссылаясь на официальный портал Кремля.

Мишустин отметил, что перед кабмином стоит непростая задача, так как в кратчайшие сроки нужно добиться ощутимых результатов в экономике и демографии, а также улучшить благосостояние российских граждан.