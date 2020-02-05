Германия следит за дискуссией в США по СП-2

Ранее немецкая газета Handelsblatt сообщила, что Вашингтон может ввести новые санкции против "Северного потока - 2".

Официальный представитель МИД Германии Кристофер Бургер сообщил, что внешнеполитическое ведомство страны следит за политической дискуссией в Вашингтоне касательно введения новых санкций против газопровода "Северный поток - 2".

Ранее немецкое издание Handelsblatt рассказало, что США могут ввести новые ограничительные меры в отношении трубопровода в феврале или марте текущего года.

В Германии подчеркнули, что Берлин не согласен с принятием экстерриториальных санкций, потому что они затрагивают немецкие и европейские компании, пишет РИА Новости.