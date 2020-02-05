Германия следит за дискуссией в США по СП-2
Ранее немецкая газета Handelsblatt сообщила, что Вашингтон может ввести новые санкции против "Северного потока - 2".
Официальный представитель МИД Германии Кристофер Бургер сообщил, что внешнеполитическое ведомство страны следит за политической дискуссией в Вашингтоне касательно введения новых санкций против газопровода "Северный поток - 2".
Ранее немецкое издание Handelsblatt рассказало, что США могут ввести новые ограничительные меры в отношении трубопровода в феврале или марте текущего года.
В Германии подчеркнули, что Берлин не согласен с принятием экстерриториальных санкций, потому что они затрагивают немецкие и европейские компании, пишет РИА Новости.
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