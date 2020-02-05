Песков рассказал, зачем нужны поправки к Конституции о Госсовете

Поправки к основному закону РФ о Госсовете нужны для того, чтобы Конституция отвечала уровню развития политической системы.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил необходимость внесения изменений касательно формирования Государственного совета в Конституцию РФ. По его словам, основной закон страны должен отвечать уровню развития политической системы и гражданского общества. Также представитель отметил, что Конституция должна соответствовать ожиданиям, которые имеются у россиян. Так Песков ответил на вопрос журналиста о том, для чего нужны поправки в главный закон РФ касательно формирования Государственного совета, пишет РИА Новости.