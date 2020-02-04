Китай приступил к испытаниям российского лекарства от коронавируса

Россия предоставила Китаю отечественный препарат триазавирин, который китайские специалисты протестируют для лечения коронавируса 2019-nCov.

Заместитель главы Минздрава России Сергей Краевой рассказал о том, что российские специалисты предоставили китайским коллегам препарат триазавирин, который в Китае будут тестировать для лечения коронавируса 2019-nCov. Триазавирин является отечественным противовирусным препаратом прямого действия. Тем не менее, российским экспертам не удалось выделить штамм вируса у инфицированных россиян. Если бы это удалось, эксперты смогли бы ускорить создание вакцины от 2019-nCov.

Новый коронавирус 2019-nCov впервые возник в китайском Ухане и уже распространился на многие страны. Согласно последним данным, всего в мире инфицировано более 20,6 тысячи пациентов, а скончались от коронавируса 427 человек. Всемирная организация здравоохранения признала ситуацию с распространением коронавируса ЧС мирового значения, пишет РИА Новости.