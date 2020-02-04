Турция не хочет конфликтовать с Россией

Ранее президент Турции обвинил Россию в нарушении сочинского соглашения.

Турецкий глава Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не собирается конфликтовать с Москвой из-за ситуации в сирийском Идлибе. По его словам, у Турции есть определенные стратегические проекты с Россией, такие как "Турецкий поток" и АЭС "Аккую", а также Анкара закупает у Москвы системы ПВО С-400. Об этом сообщает издание РИА Новости со ссылкой на турецкую газету Sabah.

Ранее Эрдоган обвинил российскую сторону в нарушении сочинского соглашения из-за обстрела военнослужащих Турции в Идлибе.