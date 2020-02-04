Путин рассказал, почему предложил поправки в Конституцию

Владимир Путин отметил, что не преследует цели продлить свои полномочия.

На встрече с представителями общественности в Вологодской области президент Российской Федерации Владимир Путин рассказал, почему предложил внести поправки в основной закон страны. Он заявил, что озвученные корректировки продиктованы временем. По словам главы государства, за период правления он заметил, что некоторые вещи работают не очень эффективно, поэтому их необходимо изменить.

Путин подчеркнул, что не преследует цели продлить свои полномочия. Он считает, что поправки к Конституции РФ помогут изменить ситуацию к лучшему.

Также глава государства добавил, что предложенные корректировки вызвали широкую общественную дискуссию. Он добавил, что такая активность приветствуется со стороны правительства, потому что тогда Конституция будет более народной, пишет РИА Новости.