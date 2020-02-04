В Совфеде ответили Киеву о подготовке новых исков против Москвы

По словам сенатора, Украина «заигралась» исками, а повод для новых исков дала поддержка Запада.

Первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал заявление, сделанное главой украинского Минюста Денисом Малюськой по поводу того, что Киев планирует серию новых исков против РФ. По его словам, Украина «заигралась» исками, а повод для новых исков дала поддержка Запада.

Что касается последствий, то, по словам Джабарова, политика, которой придерживается Киев, может привести к тому, что «Россия может отказаться от него, как от торгово-экономического партнера».