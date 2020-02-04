Украина анонсировала новые иски против России

О том, что это будут за иски и другие подробности документов не сообщаются.

Украинский Минюст изучает варианты подачи в международные судебные инстанции новых исков против Москвы. Как передает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ, об этом заявил глава ведомства Денис Малюська.

«Сейчас мы думаем над обоснованностью и возможностью подачи еще одного-двух исков», - сообщил Малюська. Отметив, что это произойдет в ближайшее время.

Однако о том, что это будут за иски и другие подробности документов Малюська сообщать не стал. По его словам, в данный момент процесс сосредоточен на сборе доказательств и обоснований.