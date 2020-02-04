Россия приступила к производству С-400 для Индии

Пять полков новейших зенитных ракетных систем «Триумф» будут стоить Нью-Дели 5,43 млрд долларов.

РФ приступила к производству ЗРС С-400 для Индии, о чем в разговоре с РИА Новости проинформировал министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Он отметил, что оплата и поставки будут произведены вовремя, согласно срокам, предусмотренным контрактом. Также, по словам министра, в Индии будет создан учебный центр.

Напомним, что стороны заключили контракт на поставку ЗРС в первых числах октября 2018 года. Как сообщалось, пять полков новейших зенитных ракетных систем будут стоить Индии 5,43 млрд долларов. По факту эта сделка стала крупнейшей за всю историю «Рособоронэкспорта».