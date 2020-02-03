В столице построят аквапарк с бассейном на крыше
В Москве будет построено трехэтажное здание аквапарка, на крыше которого разместят дополнительный бассейн.
Фото: Москомархитектура / «Меганом»
Об этом сообщили в пресс-службе Москомархитектуры, передает ТАСС.
Как отметил главный архитектор столицы Сергей Кузнецов, аквапарк площадью около 6000 кв. м будет расположен на второй Звенигородской улице города.
Он также добавил, что у здания аквапарка будет панорамное остекление. Помимо этого в аквапарке будет крытая галерея с колоннами.
На крыше здания планируют разместить небольшой бассейн и зеленую зону для прогулок.
Подземная часть комплекса будет оборудована раздевалками и душевыми, тренажерным залом, техническими помещениями и комнатами для работников. На 1 этаже обустроят кабинет врача, еще один спортивный зал и бассейн. На втором этаже расположится спа-зона.
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