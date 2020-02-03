В столице построят аквапарк с бассейном на крыше

В Москве будет построено трехэтажное здание аквапарка, на крыше которого разместят дополнительный бассейн.

Фото: Москомархитектура / «Меганом»

Об этом сообщили в пресс-службе Москомархитектуры, передает ТАСС.

Как отметил главный архитектор столицы Сергей Кузнецов, аквапарк площадью около 6000 кв. м будет расположен на второй Звенигородской улице города.

Он также добавил, что у здания аквапарка будет панорамное остекление. Помимо этого в аквапарке будет крытая галерея с колоннами.

На крыше здания планируют разместить небольшой бассейн и зеленую зону для прогулок.

Подземная часть комплекса будет оборудована раздевалками и душевыми, тренажерным залом, техническими помещениями и комнатами для работников. На 1 этаже обустроят кабинет врача, еще один спортивный зал и бассейн. На втором этаже расположится спа-зона.