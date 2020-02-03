Песков прокомментировал ситуацию на рынке нефти

Дмитрий Песков заявил, что РФ и СА, если возникнет необходимость, могут связаться для обсуждения мер по стабилизации рынка нефти.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал журналистам, что президент Российской Федерации Владимир Путин и власти Саудовской Аравии при необходимости могут связаться для обсуждения мер по стабилизации нефтяного рынка. Он добавил, если соответствующие переговоры будут осуществлены, российская сторона незамедлительно об этом сообщит.

Ранее стало известно, что спрос на китайское сырье сильно упало из-за распространения эпидемии коронавируса. Такая тенденция негативно сказывается на нефтяном рынке, пишет РИА Новости.