В Москву придет резкое похолодание

На этой неделе в регион придут дневные морозы до минус 10 градусов и резкие перепады атмосферного давления.

В российскую столицу придет резкое похолодание, о чем РИА Новости проинформировала представитель Московского метеобюро Татьяна Позднякова. По ее словам, на этой неделе в регион придут дневные морозы до минус 10 градусов и резкие перепады атмосферного давления, которое после четвертого января начнет расти, а температура воздуха будет понижаться. Также ожидается небольшой снег, слой которого будет не больше одного сантиметра. В конце недели по области на фоне плотного северо-западного ветра ожидается до минус 13 мороза.