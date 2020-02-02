Банки снизили ставки по рублевым вкладам

Многие крупные кредитные организации в России снизили ставки по рублевым вкладам. Эксперты связывают данные действия с ожиданием очередного снижения ключевой ставки.

Крупные банки в России, входящие в ТОР-10 российской банковской системы, снизили ставки по рублевым вкладам. Речь идет о таких кредитных организациях, как Сбербанк, ВТБ, РСХБ, банк «ФК Открытие», Совкомбанк, а также Газпромбанк и Московский кредитный банк. Также поступают и многие другие кредитные организации. По мнению экспертов, банки готовятся с новому снижению Банком России ключевой ставки. Ожидается, что ЦБ объявит о снижении ключевой ставки на 0,25 п. п. до 6% уже 7 февраля, пишет Ведомости.