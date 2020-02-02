В Кремле рассказали о трудоустройстве бывших членов Правительства

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о трудоустройстве бывших членов Правительства, которые не вошли в новый кабинет министров.

Все бывшие члены Правительства, которые не вошли в новый состав, получили другие должности. Так пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о том, что стало с министрами и чиновниками не получившими новые назначения и посты в правительстве Мишустина, пишет РИА Новости. Тем не менее Песков не назвал ни одного имени или должности, ограничившись общим заявлением.