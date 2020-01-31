Названа ожидаемая дата запуска "Северного потока - 2"

Газопровод "Северный поток - 2" планируется ввести в эксплуатацию не позднее I квартала 2021 года.

31 января посол Германии в Российской Федерации Геза Андреас фон Гайр рассказал об итогах встречи с председателем правления ПАО "Газпром" Алексеем Миллером. Он отметил, что в ходе переговоров стороны согласовали срок запуска трубопровода "Северный поток - 2". Отмечается, что введение газопровода в эксплуатацию запланировано на конец 2020 года либо не позднее I квартала следующего года. Об этом он сообщил на встрече со студентами Уральского федерального университета.

В конце 2019 года глава США Дональд Трамп ввел санкции в отношении "Северного потока - 2" из-за чего швейцарский трубоукладчик Allseas уже приостановил строительство газопровода, пишет ТАСС.