Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
31 ЯНВ, 19:03 МСК
USD (ЦБ)    63,1385
EUR (ЦБ)    69,5976

31 ЯНВ, 19:03 МСК
USD (ЦБ)    63,1385
EUR (ЦБ)    69,5976

Названа ожидаемая дата запуска "Северного потока - 2"

31.01.2020 17:21
Комментарии
Названа ожидаемая дата запуска "Северного потока - 2"

Газопровод "Северный поток - 2" планируется ввести в эксплуатацию не позднее I квартала 2021 года.

31 января посол Германии в Российской Федерации Геза Андреас фон Гайр рассказал об итогах встречи с председателем правления ПАО "Газпром" Алексеем Миллером. Он отметил, что в ходе переговоров стороны согласовали срок запуска трубопровода "Северный поток - 2". Отмечается, что введение газопровода в эксплуатацию запланировано на конец 2020 года либо не позднее I квартала следующего года. Об этом он сообщил на встрече со студентами Уральского федерального университета.

В конце 2019 года глава США Дональд Трамп ввел санкции в отношении "Северного потока - 2" из-за чего швейцарский трубоукладчик Allseas уже приостановил строительство газопровода, пишет ТАСС.

Комментировать (без регистрации)
Украина увеличила тариф на транзит газа из России
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Драконовские штрафы. В России еще сильнее накажут «недобросовестных водителей»

Драконовские штрафы. В России еще сильнее накажут «недобросовестных водителей»
События и факты

Обложили со всех сторон. Почему Украина и Белоруссия подняли цены на транзит газа и нефти из России

Обложили со всех сторон. Почему Украина и Белоруссия подняли цены на транзит газа и нефти из России
Экономика

Путин не обидел. Медведев будет получать более 600 тыс. рублей и сохранит резиденцию

Путин не обидел. Медведев будет получать более 600 тыс. рублей и сохранит резиденцию
Политика 2

Украина на грани: запасы газа крупнейших месторождений истощены на 80%

Украина на грани: запасы газа крупнейших месторождений истощены на 80%
Экономика 1

«Компенсация за бедность». Почему власти индексируют социальные выплаты только на 3%?

«Компенсация за бедность». Почему власти индексируют социальные выплаты только на 3%?
Экономика

«Чтобы у нас такого не было!» Россия закрывает сообщение с Китаем из-за коронавируса

«Чтобы у нас такого не было!» Россия закрывает сообщение с Китаем из-за коронавируса
События и факты

Узнай, страна

ТОП-10 достижений января: как в России запускали энергообъекты, строили корабли и развивали АПК?

ТОП-10 достижений января: как в России запускали энергообъекты, строили корабли и развивали АПК?

ТОП-10 достижений недели: где в РФ запускали энергообъекты, развивали судоходство и молочную отрасль

ТОП-10 достижений недели: где в РФ запускали энергообъекты, развивали судоходство и молочную отрасль

В Нижнем Новгороде спустили со стапеля верфи «Красное Сормово» первый в этом году сухогруз-гигант

В Нижнем Новгороде спустили со стапеля верфи «Красное Сормово» первый в этом году сухогруз-гигант

Во Владивостоке на новом судне, построенном амурскими корабелами, подняли государственный флаг РФ

Во Владивостоке на новом судне, построенном амурскими корабелами, подняли государственный флаг РФ

Новости дня

18:59 Аксенов прокомментировал скандал в Керчи Аксенов прокомментировал скандал в Керчи
В Роспотребнадзоре призвали к мерам предосторожности из-за коронавируса
В Роспотребнадзоре призвали к мерам предосторожности из-за коронавируса
18:30 Китайские смартфоны могут подорожать из-за коронавируса Китайские смартфоны могут подорожать из-за коронавируса
17:51 Минск повысил тариф на транзит нефти из РФ на 6,6% Минск повысил тариф на транзит нефти из РФ на 6,6%
16:40 В России впервые выявили больных коронавирусом В России впервые выявили больных коронавирусом
16:18 Против Facebook и Twitter возбуждено административное дело Против Facebook и Twitter возбуждено административное дело
15:47 В России хотят увеличить штрафы за нарушение ПДД В России хотят увеличить штрафы за нарушение ПДД
США ввели новые санкции в отношении России
США ввели новые санкции в отношении России
15:13 Кремль отреагировал на слова Эрдогана о нарушении договора по Сирии Кремль отреагировал на слова Эрдогана о нарушении договора по Сирии

Узнай, страна!

14:58 ТОП-10 достижений января: как в России запускали энергообъекты, строили корабли и развивали АПК? ТОП-10 достижений января: как в России запускали энергообъекты, строили корабли и развивали АПК?
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
30 ЯНВ, 17:13 Вице-президент ТПП РФ Дмитрий Курочкин: подведены итоги работы по ОРВ в 2019 году Вице-президент ТПП РФ Дмитрий Курочкин: подведены итоги работы по ОРВ в 2019 году
24 ДЕК, 13:14 Астраханская область начала привлекать инвестиции для развития портовой особой экономической зоны Астраханская область начала привлекать инвестиции для развития портовой особой экономической зоны
17 ДЕК, 11:41 В Пензенской области открыли первый в регионе завод по производству картофельного крахмала В Пензенской области открыли первый в регионе завод по производству картофельного крахмала
05 АПР, 19:58 ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию? ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию?
09:36 ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах? ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах?

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша



Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter