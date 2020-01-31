Кремль отреагировал на слова Эрдогана о нарушении договора по Сирии

Дмитрий Песков заявил, что Россия в полной мере выполняет все свои обязательства по Сирии.

Официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле абсолютно не согласны с обвинениями турецкого главы Тайипа Эрдогана в нарушении Россией сочинских договоренностей по Сирии. Он подчеркнул, что Москва в полной мере выполняет все свои обязательства, однако ситуация в Идлибе по-прежнему остается неудовлетворительной. Песков пояснил, что в этом сирийской районе находится большое количество террористов, которые продолжают атаковать позиции военнослужащих Сирии и авиабазу Хмеймим.

Ранее Эрдоган обвинил Россию в нарушении сочинского соглашения, а также добавил, что "режим Асада" усилил атаки в Идлибе, пишет РИА Новости.