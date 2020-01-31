Оливер Стоун заявил, что США – это «сила зла», которой все вернется бумерангом

Режиссер также высказался о том, что сегодня в Штатах действует мощнейшая коррупция, причем, больше, чем в любой другой стране мира.

Знаменитый американский режиссер Оливер Стоун в разговоре с ведущим RT и бывшим президентом Эквадора Рафаэлю Корреа заявил, что США стали для обычных людей «силой зла». Особенно речь идет о тех, кто хочет реформ и изменить положение вещей.

«И из этого ничего не получится. Я знаю, что не получится. Это вернется к нам бумерангом», — подчеркнул Стоун. Добавив, что сегодня в мире действует некая историческая сила.

Режиссер также высказался о том, что сегодня в Штатах действует мощнейшая коррупция, причем, больше, чем в любой другой стране мира. «На самом деле всем правят деньги», — заключил Стоун.