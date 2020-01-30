Президент призвал ужесточить наказание чиновников за хамство

Чиновников, которые хамят, нужно выметать из органов власти и управления.

Во время встречи президента России Владимира Путина с общественностью, прозвучало предложение о принятии специального закона, который будет противодействовать хамству, особенно исходящему от чиновников. Глава государства считает идею об ужесточении наказания для хамов-чиновников правильной. При этом президент напомнил, что в России уже существует закон о защите чести и достоинства, его только нужно более эффективно использовать. Владимир Путин подчеркнул, что перед законом все равны, а тех должностных лиц, которые их не соблюдают "нужно выметать из органов власти и управления", пишет РИА Новости.