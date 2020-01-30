Cлучаи заражения коронавирусом выявлены во всех регионах Китая

На данный момент, согласно официальной информации, всего в Китае зараженными вирусом оказалось 7,7 тысяч человек, погибло 170 человек.

Власти Китая проинформировали, что случаи заражения коронавирусом 2019-nCoV зафиксированы во всех регионах страны, передает Газета.ру со ссылкой на национальный комитет по делам здравоохранения Китая. Последний регион, до которого вирус не доходил, был Тибет. Однако сегодня стало известно о первом случае заражения.

На данный момент, согласно официальной информации, всего в Китае зараженными вирусом оказалось 7,7 тысяч человек, погибло 170 человек. Еще более 12 тысяч человек с подозрением на заболевание проходят наблюдение у специалистов. 31 заболевшим медики диагностировали тяжелое состояние.