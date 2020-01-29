США ввели новые санкции в отношении России

На сайте Минфина США появилась информации о введении новых санкционных ограничений в отношении России.

Восемь граждан Украины и России, а также российская компания "Гранд Сервис Экспресс" попали под новые санкционные ограничения США. Такая информация размещена на официальном сайте Минфина США. Санкции коснулись официальных лиц Крыма и Севастополя, а именно премьера Крыма Юрия Гоцанюка, председателя Заксобрания Севастополя Владимира Немцева, члена Совета Федерации от Севастополя Екатерины Албатаевой, главы ЦИК Севастополя Сергея Даниленко, его заместителя Лидии Басовой, секретаря ЦИК Екатерины Пырковой и главы компании "Гранд сервис экспресс" Александра Ганова, пишет РИА Новости.

Попавшие в санкционный список уже отреагировали на введение против них ограничений, заявив, что они никак не скажутся на их рабочей деятельности и личной жизни.