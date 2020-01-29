Песков ответил на идею ввести термин "верховный правитель"

Дмитрий Песков подчеркнул, что президент РФ ничего не думает о переименовании должности главы государства.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что у президента Российской Федерации нет никакого мнения касательно инициативы переименовать должность главы государства на "верховный правитель". Также он подчеркнул, что данная инициатива является новой и сейчас она обсуждается в рамках дискуссий.

Ранее о предложении переименовать должность президента на "верховный правитель" рассказал сопредседатель рабочей группы по поправкам к Конституции, руководитель комитета ГД по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, пишет ТАСС.