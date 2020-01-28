В ГД ответили на новые санкции ЕС из-за выборов в Крыму

Юрий Швыткин назвал новые санкции Евросоюза против России "очередным раундом агонии".

В Государственной думе РФ прокомментировали решение Европейского Союза ввести новые антироссийские санкции из-за проведенных в сентябре 2019 года выборов в Крыму.

Ранее ЕС расширил ограничительные меры по Украине, добавив в них людей, которые, по мнению международной организации, ответственны за проведение выборов на полуострове - врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев, председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк, председатель заксобрания Севастополя Владимир Немцев и член Совфеда Екатерина Алтабаева.

Зампред комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин заявил, что такое решение Евросоюза никак не сможет повлиять на уже состоявшиеся выборы, а также на возвращение Крыма в состав РФ. По его мнению, новые антироссийские санкции - это "очередной раунд агонии". Кроме того Швыткин отметил, что крымчане видят все усилия российской стороны, направленные на улучшение жизни в этом регионе, пишет RT.