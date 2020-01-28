Минтруд хочет снизить размер прожиточного минимума

Для экономически занятых жителей России предлагается установить прожиточный минимум на уровне 11 510 рублей.

Министерство труда выступило с предложением установить новую величину прожиточного минимума за IV квартал 2019 года в размере 10 609 рублей, для экономически занятых россиян - 11 510 рублей, для пенсионеров - 8 788 рублей, а для детей - 10 383 рублей. Об этом передает "Российская газета", ссылаясь на опубликованный 28 января проект приказа Минтруда.

В ведомстве отметили, что такое предложение связано с тем, что в стране некоторые продукты питания, которые используются при расчете размера прожиточного минимума, подешевели: картофель, капуста, репчатый лук, морковь, свекла и сахар.