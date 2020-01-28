В МИД РФ прокомментировали "сделку века"

Михаил Богданов отметил, что Вашингтон не консультировался с Москвой при разработке плана по разрешению ближневосточного конфликта.

Специальный представитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель главы МИД Михаил Богданов заявил, что Соединенные Штаты Америки должны были проконсультироваться с Палестиной, прежде чем приступать к разработке так называемой "сделки века". Он пояснил, что Вашингтон не может принимать решения по разрешению ближневосточного конфликта, так как урегулированием данного вопроса должны заниматься израильская и палестинская стороны.

Также Богданов отметил, что США не консультировались с Россией при разработке плана по разрешению палестино-израильского конфликта, пишет ТАСС.