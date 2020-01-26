Скончался протоиерей Всеволод Чаплин

Ушел из жизни известный священнослужитель и общественный деятель, ведущий радио и телепрограмм протоиерей Всеволод Чаплин.

В российской столице умер настоятель храма Святого Феодора Студита у Никитских ворот, протоиерей Всеволод Чаплин. Об этом сообщили прихожане храма, позднее пришли официальные подтверждения.

Трагедия произошла около 16:30 мск. Известный священник, общественный деятель, ведущий телепрограмм и радио после службы решил выйти из храма, чтобы посидеть на лавочке возле своей церкви. Неожиданно ему стало плохо из-за чего Всеволод упал. Через 15 минут приехавшая бригада скорой помощи констатировала смерть, пишет "Российская газета".