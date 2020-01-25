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Что такое холин и какую пользу он может оказать для здоровья?

25.01.2020 20:27
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Что такое холин и какую пользу он может оказать для здоровья?

Наш организм вырабатывает холин естественным путем - но исследования показывают, что нам, возможно, нужно употреблять его больше, особенно потому, что холин снижает риск болезни Альцгеймера.

Выбор самой здоровой пищи, чтобы убедиться, что вы получаете достаточное количество витаминов и минералов в течение дня, может быть сложным - и все же всегда есть новые важные питательные вещества, на которые мы должны обратить внимание. Показательный пример: холин, впервые признанный обязательным диетическим питательным веществом Институтом медицины в 1998 году, который не является ни витамином, ни минералом. Организм естественным образом вырабатывает холин в печени, но большая часть рекомендуемой суточной дозы поступает с пищей.

«Холин играет роль в нейротрансмиттерной функции, путях метилирования, передаче сигналов клеточной мембраны, транспорте липидов и раннем развитии мозга», - говорит Мишель Хоинг Бауч, клинический диетолог в отделе бариатрических услуг системы здравоохранения Университета Миссури.

Бауч объясняет, что питательное вещество часто связано с улучшением когнитивных функций и сохранением памяти с возрастом, наряду с другими комплексными преимуществами, и часто имеет решающее значение для беременных женщин, в частности.

Каковы преимущества холина для здоровья?

Бауч говорит, что это питательное вещество помогает во многих областях здоровья: соблюдение рекомендованного ежедневного потребления может помочь предотвратить сердечно-сосудистые заболевания и оптимизировать пищеварительную систему, чтобы снизить риск развития жировых заболеваний печени. Одно исследование 2019 года даже показывает, что увеличение количества холина, которое вы потребляете в своем рационе, может способствовать снижению риска болезни Альцгеймера, деменции и других ранних дисфункций головного мозга с возрастом. Эта связь может быть объяснена ролью холина в снижении уровня гомоцистеина, который является воспалительным агентом, который медленно препятствует развитию мозга у пожилых людей.

«Результаты по-прежнему неоднозначны. Некоторые исследования показывают, что при добавлении одного холина он мало влияет на предотвращение этих состояний, вероятно потому, что большинство питательных веществ действуют синергически друг с другом и редко в одиночку», - говорит Бауч.

Другие многообещающие исследования показывают, что холин также может помочь предотвратить заболевание печени. Исследователи обнаружили, что не страдающие ожирением женщин с более высоким уровнем холина на 28% снижают риск заболевания печени. Смешанные исследования показывают, что увеличение потребления холина может даже пойти настолько далеко, чтобы регулировать риск рака печени, а также рака молочной железы у женщин.

При этом, по данным Национального института здравоохранения, слишком большое количество холина может вызвать «рыбный запах тела, рвоту, сильное потоотделение, низкое кровяное давление и повреждение печени». Поэтому важно, чтобы вы проконсультировались со своим врачом, если вы испытываете какие-либо из этих симптомов.

Какие продукты содержат больше всего холина?

По словам Бауч, лучшим источником холина, исходя только из его количества, является говяжья печень, потому что холин хранится в печени животного, а также яичный белок.

«Яйца, безусловно, являются одним из самых богатых источников холина во всеядной диете», - объясняет она, добавляя, что в одном яйце содержится около 150 мг холина (треть вашего ежедневного рекомендуемого потребления).

Также большое количество холина содержится в мясе, лососе, молочных продуктах, например, сыр и цельные молочные продукты могут содержать до 40 мг холина. Один большой клубень красного картофеля, вместе с кожей, содержит 57 мг холина. Большое количество холина в грибах, фасоли и бобовых, которые могут содержать до 17 мг холина в 100 г, что означает, что добавление этих продуктов в пищу может помочь вам усвоить еще больше питательных веществ. А полстакана бланшированной брокколи содержит 31 мг холина. Цветная капуста имеет аналогичные, хотя и более низкие показатели, пишет GH.

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