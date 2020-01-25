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США "перехватили" российскую колонну в Сирии

25.01.2020 17:56
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США "перехватили" российскую колонну в Сирии

Министерство обороны России прокомментировало информацию о "перехвате" российской военной колонны в Сирии.

Представитель Министерства обороны России подтвердил слова спецпредставителя США по Сирии Джеймса Джеффри о перехвате в Сирии российской колонны. Тем не менее в ведомстве уточнили, что данный инцидент произошел 14 месяцев назад, когда территория вокруг Манбиджа, где произошел инцидент, контролировалась военными США, подразделениями курдов и правительственными войсками Сирии.

При этом в Минобороны России отметили, что произошедшая ситуация свидетельствует о профессионализме и высокой степени взаимодействия между Россией и США, ведь эта ситуация, также как и все прочие, оперативно решалась по специальным военным каналам для предотвращения серьезных конфликтов, пишет РИА Новости.

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