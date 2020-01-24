Германия выделит блокадникам €12 млн

ФРГ выделит РФ €12 млн в рамках помощи блокадникам Ленинграда.

Российская Федерация и ФРГ должны подписать соглашение, согласно которому Берлин сможет выделить Москве €12 млн. Известно, что эти деньги "в качестве гуманитарного жеста" будут направлены на поддержку блокадников Ленинграда. В Германии заявили, что такой шаг призван показать, что "Берлин понимает свою историческую ответственность".

Уточняется, что почти все средства будут направлены на обновление и улучшение Госпиталя для ветеранов войны в Санкт-Петербурге. Порядка 10% от этой суммы планируется потратить на создание петербургского Центра встреч для российской и немецкой общественности, пишет "Коммерсантъ".