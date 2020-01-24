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Накопительные пенсии могут обложить налогами

24.01.2020 17:29
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Накопительные пенсии могут обложить налогами

Если участники накопительной пенсионной системы примут решение забрать всю накопленную сумму сразу, то им придется заплатить НДФЛ.

Министерство финансов и Банк России приступили к разработке нового варианта накопительной пенсионной системы. Об этом передает газета "Известия", ссылаясь на пресс-службу Минфина.

Отмечается, что нововведение предполагает два варианта получения таких средств. В первом случае россиянину будет выплачиваться пенсия в течение нескольких лет, а во втором - он может единовременно забрать накопления, но при этом ему придется заплатить НДФЛ.

Аналитики отметили, что подобные меры направлены на то, чтобы получение накопительной пенсии растянулось на долгие годы. Дело в том, что человек может довольно быстро потратить эту сумму, поэтому российские власти придумали такое ограничение.

Также Министерство финансов рассматривает два случая выхода из системы гарантированного пенсионного плана (ГПП) - введение НДФЛ на всю забираемую сумму или только с инвестиционного дохода.

Подчеркивается, что эксперты считают первый вариант выхода из системы ГПП более эффективным за счет минимизации потери россиян, если же будет принята первая версия - это может подорвать доверие россиян к накопительной пенсии.

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