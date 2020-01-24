Россияне могут проголосовать против поправок в Конституцию

Дмитрий Песков заявил, если жители России посчитают, что в предлагаемых изменениях нет необходимости, то они не будут внесены в Конституцию РФ.

Официальный представитель президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не считает всероссийское голосование по внесению изменений в основной закон страны "простой формальностью". По его словам, если россияне посчитают, что в поправках нет необходимости, то они не будут внесены в Конституцию РФ. Песков добавил, что голосование будет проходить в формате "за" или "против", пишет РБК.

24 января Государственная дума на пленарном заседании утвердила законопроект об изменениях в основной закон России.