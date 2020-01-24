Козак стал замглавы администрации президента

В правительстве Дмитрия Медведева Дмитрий Козак занимал пост вице-премьера.

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о назначении бывшего вице-премьера Дмитрия Козака замруководителя администрации главы государства. Подчеркивается, что документ вступает в силу со дня его подписания. Соответствующий приказ размещен в пятницу на официальном сайте правовой информации.

Таким образом Путин своим указом увеличил число заместителей администрации президента до трех человек.

13 января, после послания главы государства Федеральному собранию, правительство Дмитрия Медведева ушло в отставку. Новый кабинет министров возглавил Михаил Мишустин, пишет РИА Новости.