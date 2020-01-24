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Мединский стал помощником президента России

24.01.2020 14:16
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Мединский стал помощником президента России

Бывший министр культуры стал сотрудником администрации Кремля.

Глава Российской Федерации Владимир Путин подписал приказ о назначении экс-руководителя Министерства культуры Владимира Мединского помощником президента. Соответствующий документ был опубликован 24 января на портале публикации правовых актов, пишет ТАСС.

На прошлой неделе Мединский покинул свой пост главы Минкультуры после того, как Дмитрий Медведев объявил об отставке правительства. Этот пост он занимал с 2012 по 2020 год.

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