Путин назначил Орешкина своим помощником

В правительстве Дмитрия Медведева Максим Орешкин занимал должность главы Минэкономразвития.

Бывший министр экономического развития Максим Орешкин стал помощником президента России Владимира Путина. Отмечается, что приказ о его назначении подписал глава государства. Соответствующий документ размещен на официальном сайте правовой информации, пишет ТАСС.

Максим Орешкин был руководителем Министерства экономического развития с 2016 по 2020 год. Перед тем как возглавить ведомство он работал директором департамента в Министерстве финансов, а также был заместителем министра Антона Силуанова.