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В Израиле отреагировали на отказ Зеленского приехать на форум по Холокосту

23.01.2020 17:22
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В Израиле отреагировали на отказ Зеленского приехать на форум по Холокосту

23 января в первой половине дня Владимир Зеленский сообщил, что не сможет участвовать в пятом Всемирном форуме памяти жертв Холокоста.

В мемориальном комплексе Яд Вашем в Израиле были озадачены внезапным отказом украинского главы Владимира Зеленского принять участие во Всемирном форуме памяти Холокоста.

Отмечается, что Зеленский сегодня в первой половине дня сообщил, что не сможет участвовать в данном мероприятии, так как решил передать места украинской делегации людям, пережившим Холокост.

В свою очередь организаторы форума рассказали, что не считают правильным выдергивать людей преклонного возраста на мероприятие в последний момент. Также они выразили сожаление, что Зеленский принял соответствующее решение в отношении данного форума.

В четверг, 23 января, в мемориальном комплексе Яд Вашем в Иерусалиме проходит пятый Всемирный форум памяти жертв Холокоста. Подчеркивается, что в мероприятии принимают участие лидеры 45 стран, включая Российскую Федерацию, пишет ТАСС.

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