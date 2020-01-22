Россия обыграла США в финале юношеских Олимпийских игр

Сборная РФ по хоккею обыграла команду США со счетом 4:0.

В финале юношеской Олимпиады сборная Российской Федерации по хоккею разгромила команду Соединенных Штатов Америки. Спортивное состязание завершилось со счетом 4:0. В первом периоде автором дубля стал Матвей Мичков, а во втором и третьем периоде отличились Руслан Газизов и Вячеслав Малов.

По итогам хоккейного турнира российская команда смогла выиграть общекомандный зачет юношеских Олимпийских игр. Уточняется, что на счету спортсменов из РФ 10 золотых, 11 серебряных и 8 бронзовых наград, пишет "Российская газета".