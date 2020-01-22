Могут ли социальные сети быть полезными для здоровья?

Огромная мощь социальных сетей, неограниченные ресурсы сайтов и неиссякаемая жажда информации о здоровье и мотивации могут стать инструментом для медицинских работников и пациентов. Но, будет ли он нести только пользу?

«Социальные сети - это невероятный продукт, который обеспечивает поддержку и продвигает полезную информацию способами, которыми мы не владели раньше», - сказала доктор Райна Мёрчант, директор Медицинского центра цифрового здравоохранения Penn в Филадельфии. «Они могут быть мощным способом понять, о чем говорят пациенты и каковы их проблемы».

Ее исследование включало в себя анализ постов в Facebook для прогнозирования медицинских и психологических проблем, использование Yelp для оценки медикаментозного лечения и помощь клиницистам в использовании социальных сетей для лучшего понимания опыта своих пациентов.

Однако, анализируя миллионы твитов, связанных со здоровьем, она столкнулась с распространенной онлайн-дилеммой: дезинформацией.

«Одним из распространенных явлений было то, что люди говорили, что если вы едите замороженные лимоны, это излечит ваш диабет», - сказала она. «Конечно, это смешно, но вы можете нанести большой ущерб, прекратив прием лекарств и просто съев замороженные лимоны. Мы должны этому противодействовать».

Это проблема на стыке социальных сетей и общественного здравоохранения: использование огромного потенциала добра и защита от ловушек.

«Социальные сети могут быть отличным местом для изучения советов по здоровью и получения вдохновения от других», - сказала Лорен Коулман, вице-президент по маркетингу и коммуникациям Action for Healthy Kids. «И это может быть отличным способом для взрослых и даже семей вместе бросить вызов самим себе, чтобы внести изменения в здоровый образ жизни и сохранить свою ответственность».

С другой стороны, она подчеркивает:

«Киберзапугивание - огромная проблема. Родители должны быть вовлечены в онлайн и офлайн, чтобы помочь своим детям ориентироваться в социальных сетях».

Объем социальных сетей трудно переоценить. Недавнее исследование, проведенное Pew Research Center, показало, что 81% американцев используют смартфоны и почти столько же имеют настольные или портативные компьютеры. Центр также пришел к выводу, что 72% взрослого населения США используют некоторые виды социальных сетей. Среди взрослых 69% используют Facebook, 37% используют Instagram и 22% используют Twitter.

Существует множество веб-сайтов и приложений, распространяющих информацию о здоровье, отслеживающих питание и фитнес, предлагающих поддержку и вдохновение, связывающих людей друг с другом и даже предоставляющих медицинские консультации в режиме реального времени.

На профессиональном уровне доктор Роберт Харрингтон, интервенционный кардиолог и заведующий кафедрой медицины в Стэнфордском университете в Калифорнии, сказал, что социальные сети становятся «действительно позитивным дополнением к моей профессиональной жизни. Это более эффективное использование моего времени, что позволяет мне переварить и рассмотреть намного больше информации, чем раньше».

Харрингтон цитирует множество способов, которыми социальные сети расширяют его работу: более широкий доступ к научным журналам, непосредственное общение с коллегами повсеместно, более широкое знакомство с различными точками зрения.

В то же время он не забывает об обратной стороне.

«Одна из замечательных сторон социальных сетей - это разнообразие точек зрения», - сказал Харрингтон. «Одна из проблем заключается в том, что некоторые из этих перспектив могут быть опасно неправильными».

В последнее время, кардиолог в сети вступил в дискусию с людьми, недовольными его возражением против вейпинга из-за опасностей для здоровья.

«Они не хотят говорить о данных или науке, они хотят говорить о том, что они чувствуют», - сказал он.

Но Харрингтон сказал, что профессионалы не должны уклоняться от дебатов.

«Вы должны быть готовы участвовать в дебатах», - сказал он. «Я призываю клиницистов и ученых быть в социальных сетях. Нам нужны более правдивые голоса в этих беседах, а не голоса, ориентированные на веру».

Доктор Райна Мёрчант соглашается:

«Медицинские работники не могут просто оставить это на усмотрение интернета, чтобы определить, что правильно», - сказала она. «Мы должны участвовать в обсуждении и защищать хорошую науку».

Для широкой публики задача находится на приемном конце. Имея больше информации, чем когда-либо, задача состоит в том, чтобы разобраться во всем и определить, что заслуживает доверия, пишет HealthDay.