Новым Генпрокурором РФ стал Игорь Краснов

Валентина Матвиенко надеется, что новый Генпрокурор не будет "кошмарить" бизнес.

В среду Совет Федерации на пленарном заседании принял решение назначить Игоря Краснова на должность Генерального прокурора Российской Федерации.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко выразила надежду, что новый Генпрокурор будет следить не только за законностью, но и уделит повышенное внимание предупреждению возможных преступлений. Также она призвала "не кошмарить" региональные власти и российских предпринимателей.

В свою очередь Краснов заявил, что на новом посту собирается сделать упор на борьбу с коррупцией, пишет "Российская газета".