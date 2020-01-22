Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
22 ЯНВ, 16:51 МСК
USD (ЦБ)    61,8343
EUR (ЦБ)    68,5186

22 ЯНВ, 16:51 МСК
USD (ЦБ)    61,8343
EUR (ЦБ)    68,5186

Новым Генпрокурором РФ стал Игорь Краснов

22.01.2020 16:21
Комментарии
Новым Генпрокурором РФ стал Игорь Краснов

Валентина Матвиенко надеется, что новый Генпрокурор не будет "кошмарить" бизнес.

В среду Совет Федерации на пленарном заседании принял решение назначить Игоря Краснова на должность Генерального прокурора Российской Федерации.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко выразила надежду, что новый Генпрокурор будет следить не только за законностью, но и уделит повышенное внимание предупреждению возможных преступлений. Также она призвала "не кошмарить" региональные власти и российских предпринимателей.

В свою очередь Краснов заявил, что на новом посту собирается сделать упор на борьбу с коррупцией, пишет "Российская газета".

Комментировать (без регистрации)
Путин подписал указ о назначении Чайки полпредом в СКФО
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

«Молодой и незашоренный». Кто стал новым генеральным прокурором России

«Молодой и незашоренный». Кто стал новым генеральным прокурором России
Политика

Коллекторам отдадут долги за ЖКХ. К чему это приведет?

Коллекторам отдадут долги за ЖКХ. К чему это приведет?
Экономика 1

«Обновлять – так обновлять». Почему в новом правительстве большинство лиц – старые?

«Обновлять – так обновлять». Почему в новом правительстве большинство лиц – старые?
Политика

«Выбросить кошелек с зарплатой в урну». Чего нельзя делать держателям банковских карт?

«Выбросить кошелек с зарплатой в урну». Чего нельзя делать держателям банковских карт?
Экономика

Пенсионеров становится меньше. Кому это выгодно?

Пенсионеров становится меньше. Кому это выгодно?
Экономика

Белоруссия демонстративно закупила нефть у Норвегии. Сколько и зачем Минск переплатил?

Белоруссия демонстративно закупила нефть у Норвегии. Сколько и зачем Минск переплатил?
Экономика 11

Узнай, страна

В Калужской области запустили новое производство компонентов для ароматизаторов за 0,5 млрд рублей

В Калужской области запустили новое производство компонентов для ароматизаторов за 0,5 млрд рублей

В Белгородской области открыли производство высокотехнологичного телекоммуникационного оборудования

В Белгородской области открыли производство высокотехнологичного телекоммуникационного оборудования

В Ивановской области на заводе автокомпонентов ввели новую линию производства автомобильных пружин

В Ивановской области на заводе автокомпонентов ввели новую линию производства автомобильных пружин

В Подмосковье впервые разработали и изготовили самые крупные в России преобразователи частоты тока

В Подмосковье впервые разработали и изготовили самые крупные в России преобразователи частоты тока

Новости дня

16:42 Президент РФ потребовал усовершенствовать структуру потребительской корзины Президент РФ потребовал усовершенствовать структуру потребительской корзины
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
15:31 Путин оценил возможность смены формы правления в России Путин оценил возможность смены формы правления в России
14:53 Мишустин провел первые назначения в аппарате правительства Мишустин провел первые назначения в аппарате правительства
13:35 Путин подписал указ о назначении Чайки полпредом в СКФО Путин подписал указ о назначении Чайки полпредом в СКФО
13:07 Бориса Джонсона пригласили на празднование годовщины победы в ВОВ Бориса Джонсона пригласили на празднование годовщины победы в ВОВ
12:15 Победительницей конкурса «Миссис Вселенная — 2020» стала россиянка Победительницей конкурса «Миссис Вселенная — 2020» стала россиянка
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
11:12 Михаил Мишустин поручил подготовить изменения в закон о бюджете Михаил Мишустин поручил подготовить изменения в закон о бюджете

Узнай, страна!

11:15 В Калужской области запустили новое производство компонентов для ароматизаторов за 0,5 млрд рублей В Калужской области запустили новое производство компонентов для ароматизаторов за 0,5 млрд рублей
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
24 ДЕК, 13:14 Астраханская область начала привлекать инвестиции для развития портовой особой экономической зоны Астраханская область начала привлекать инвестиции для развития портовой особой экономической зоны
17 ДЕК, 11:41 В Пензенской области открыли первый в регионе завод по производству картофельного крахмала В Пензенской области открыли первый в регионе завод по производству картофельного крахмала
05 АПР, 19:58 ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию? ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию?
31 МАР, 09:36 ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах? ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах?

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша



Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter