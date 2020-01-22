Путин подписал указ о назначении Чайки полпредом в СКФО

Юрий Чайка пообещал, что на новом посту займется проблемами жизни в СКФО.

22 января российский глава Владимир Путин подписал приказ, согласно которому экс-Генпрокурор Юрий Чайка назначается полпредом лидера РФ в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО). Соответствующий текст указа размещен на портале Кремля.

Ранее Путин предложил Чайке перейти на другую должность: стать полпредом президента в СКФО. В свою очередь Генпрокурор выразил благодарность главе России за предложение, а также пообещал, что на новой работе займется проблемами жизни в данном регионе страны, пишет "Известия".