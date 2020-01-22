Бориса Джонсона пригласили на празднование годовщины победы в ВОВ

Представитель посольства Британии в Москве отметил, что соответствующее предложение, а также уровень участия британской стороны в торжественном мероприятии рассматривается.

Британского премьера Бориса Джонсона пригласили побывать в Москве на праздновании 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, которое состоится девятого мая. Как передает РИА Новости, приглашение поступило от российского лидера Владимира Путина. Комментируя этот факт, представитель посольства Британии в Москве отметил, что соответствующее предложение, а также уровень участия британской стороны в торжественном мероприятии рассматривается.

Ранее свое участие в праздновании юбилейного Дня победы подтвердили президенты Киргизии и Азербайджана.