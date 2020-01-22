Победительницей конкурса «Миссис Вселенная — 2020» стала россиянка

Мать четверых детей 43-летняя Ксения Вербицкая является жительницей Санкт-Петербурга.

Главный титул международного конкурса «Миссис Вселенная — 2020» завоевала россиянка, передает РИА Новости со ссылкой на ее профиль в Instagram. Мать четверых детей 43-летняя Ксения Вербицкая является жительницей Санкт-Петербурга. Ее увлечения – это аргентинское танго и литература. В финальном конкурсе она успешно рассказала о себе и своих достижениях на английском языке.

Комментируя свою победу, Ксения отметила, что рада показать миру красоту и самодостаточность русских женщин. Она также выразила слова благодарности своей семье за поддержку.