Объявлен состав нового Правительства России

Михаил Мишустин сформировал новое Правительство России.

Новый премьер-министр России Михаил Мишустин представил президенту России Владимиру Путину состав нового Правительства. Хотя многие вице-премьеры и министры сохранили свои должности, но появились и некоторые новые лица.

Первым вице-премьером нового кабмина назначен Андрей Белоусов, вице-премьерами стали Дмитрий Григоренко, который ранее занимал должность главы аппарата Правительства, Юрий Трутнев, бывший полпредом президента в Дальневосточном федеральном округе и Арктике, Виктория Абрамченко, Юрий Борисов, Татьяна Голикова, Алексей Оверчук, Марат Хуснуллин и Дмитрий Чернышенко.

Новым главой Министерства просвещения назначен Сергей Кравцов, министром по развитию Дальнего Востока назначен Александр Козлов, Министерство природных ресурсов и экологии возглавляет Дмитрий Кобылкин, Министром науки и высшего образования стал Валерий Фальков, Константин Чуйченко, бывший вице-премьером, стал министром юстиции, Министерство внутренних дел осталось в ведомстве Владимира Колокольцева, Министром культуры назначена Ольга Любимова, Министром иностранных дел остался Сергей Лавров, также, как и Денис Мантуров, сохранивший пост министра промышленности и торговли, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций возглавил Максут Шадаев, Министерство строительства и ЖКХ - Владимир Якушев, министром экономического развития стал Максим Решетников, Министерство энергетики осталось за Александром Новаком, Антон Силуанов хоть и ушел с поста первого вице-премьера, сохранил за собой должность министра финансов, министром по ГО и ЧС назначен Евгений Зиничев, должность министра транспорта снова получил Евгений Дитрих, Министерство здравоохранения ушло Михаилу Мурашко, новым министром труда и соцзащиты стал Антон Котяков, а министром сельского хозяйства остался Дмитрий Патрушев, министром спорта стал Олег Матыцин, а Министерство обороны осталось за Сергеем Шойгу.

Ознакомившись с новым составом Правительства России президент счел его сбалансированным, и одобрил произошедшее обновление, пишет ТАСС.