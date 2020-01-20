Путин предложил назначить нового генпрокурора РФ

Глава РФ предложил кандидатуру Игоря Краснова на пост руководителя Генпрокуратуры.

Российский лидер Владимир Путин внес на рассмотрение Совета Федерации кандидатуру замруководителя Следственного комитета РФ Игоря Краснова на должность главы Генпрокуратуры. Об этом 20 января сообщила пресс-служба Кремля.

В сообщении также сказано, что занимавший ранее данный пост Юрий Чайка был освобожден от должности. Причиной стал "переход на другую работу", пишет ТАСС.