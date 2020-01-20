Названы сроки оформления маткапитала на первенца

Светлана Бессараб надеется, что оформление маткапитала на первенца станет доступным в марте-апреле 2020 года.

Член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб выразила надежду, что жители России смогут приступить к оформлению материнского капитала на первого ребенка уже в марте-апреле текущего года. Также она сообщила, что Госдума в кратчайшие сроки рассмотрит данный законопроект, подчеркнув, что соответствующие поправки будут закреплены в Бюджетном кодексе.

Ранее глава Российской Федерации Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил расширить программу господдержки для семей, воспитывающих детей. Он выступил с инициативой выдавать маткапитал в размере 466 тыс. 617 руб. при рождении первенца, а за второго ребенка повысить выплаты на 150 тыс. руб. Кроме того президент считает, что эту программу нужно продлить до конца 2026 года, передает "Известия".