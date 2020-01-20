Сербия купила российские комплексы ПВО «Панцирь-С1»

Реализация проекта только началась, и завершить его планируется в этом году.

Сербия закупила у России одну батарею комплексов ПВО «Панцирь-С1» еще в прошлом году, о чем РИА Новости проинформировал собеседник из сферы военно-технического сотрудничества (ВТС). Источник уточнил, что реализация проекта только началась, и завершить его планируется в этом году. Как уточняется, одна батарея представляет собой шесть «Панцирей-С1».

Ранее в октябре глава Сербии Александр Вучич во время учений «Славянский щит» говорил о планах по закупке, однако в то раз имелся в виду только один комплекс. При этом Вучич говорил и о том, что Сербия хотела бы также приобрести российские С-400 «Триумф».