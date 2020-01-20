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Трамп планирует ужесточить правила выдачи виз в США

20.01.2020 10:59
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Трамп планирует ужесточить правила выдачи виз в США

Речь идет о гражданках других стран, которые приезжают в США, чтобы рожать детей.

В Белом доме намерены сделать более жесткими правила выдачи виз для гражданок других стран, которые приезжают в США, чтобы рожать детей для автоматического получения гражданства страны. Как передает РИА Новости, об этом сообщает сайт Axios со ссылкой на собеседника из администрации президента.

Как напоминает агентство, гарантия американского гражданства предусмотрена 14-й поправкой конституции США. И этот пункт Дональд Трамп считает «откровенно смешным». Ужесточение правил, как считает глава государства, поможет решить вопросы нацбезопасности.

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